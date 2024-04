Parlando in zona mista al termine della partita col Milan, Henrikh Mkhitaryan si toglie anche un sassolino dalla scarpa dopo la conquista dello Scudetto: "Nessuno pensava che avremmo potuto vincere prima che iniziasse il campionato, perché come avete detto cambiando 12 giocatori non era facile. Ma tutti i giocatori arrivati hanno capito cosa vuol dire indossare questa maglia e giocare per questo club. E hanno fatto il loro meglio in allenamento e in partita per adattarsi al modulo. Così abbiamo creato la storia insieme", le parole raccolte da Rede98.