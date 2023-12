Henrikh Mkhitaryan, assoluto protagonista nella stagione in cui l'Inter è arrivata in finale di Champions oltre ad aver vinto Coppa Italia e Supercoppa, è stato eletto come il miglior calciatore armeno del 2023. L'ex centrocampista della Roma, con 81 voti, ha battuto Eduard Spertsyan del Krasnodar e Lucas Zelarayán dell'Al-Fateh, fermi rispettivamente a 48 e 21, nella votazione per il titolo di MVP dell'anno. Per il nerazzurro questo è l'undicesimo riconoscimento individuale in carriera in patria, il primo vinto dal 2020.

2023 Footballer of the Year for the 11th time! Շնորհակալություն, Հայաստան❤️🇦🇲 pic.twitter.com/s3zTE5aqvj — Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) December 29, 2023