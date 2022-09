Il centrocampista nerazzurro Henrik Mkhitaryan ha parlato così ai microfoni di Mediaset Infinity dopo il match vinto per 2-0 sul campo del Viktoria Plzen: "Vincere era il nostro obiettivo, ora ci aspetta l'Udinese, una squadra più forte rispetto all'anno scorso. Sarà una battaglia, sappiamo cosa dobbiamo fare per proseguire su questa strada. Voglio giocare ma sono qui per aiutare la squadra. Se gioco va bene, se non gioco spero di entrare e aiutare. Dobbiamo essere uniti e lottare tutti per lo stesso obiettivo, conta solo questo, non importa quanto gioco", ha concluso.