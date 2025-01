"La chiave della partita è stato il gol di Lautaro Martinez che ci ha dato una vittoria importante e tre punti importantissimi prima della gara con il Monaco che non sarà facile ma ci dà almeno una speranza di chiudere nei primi otto e di non giocare due partite in più, che significa riposare nel mese di febbraio. Giocheremmo cinque partite al posto di sette, vedremo", ha detto Henrikh Mkhitaryan a Inter TV dopo la vittoria ottenuta questa sera in casa dello Sparta Praga.

Cosa è cambiato questa sera tra primo e secondo tempo?

"Abbiamo dominato il primo tempo dall’inizio alla fine giocando un bel calcio nonostante non abbiamo creato tanto a parte il gol. Nel secondo tempo sono migliorati loro nei primi dieci minuti, ma poi abbiamo preso fiducia e abbiamo avuto occasioni di chiudere la partita. Non ci siamo riusciti ma il calcio è così e bisogna guardare avanti".

Come ti senti?

"Benissimo, mi sento bene. Ringrazio i miei compagni che mi hanno dato fiducia dopo l’infortunio. Spero di aiutare il più possibile la squadra e vincere il più possibile perché la stagione è lunga. Abbiamo bisogno di ogni giocatore indipendentemente da chi parte dall’inizio o dalla panchina, bisogna dare una mano per raggiungere i nostri obiettivi".

È difficile passare da una competizione all’altra?

"No. L’unica cosa è che dobbiamo velocemente dimenticare questa partita e da domani pensare al Lecce che sarà una partita dura, dobbiamo fare tutto il nostro meglio per vincere, per andare più avanti possibile, essere in cima e lottare per lo scudetto, che è quello che vogliamo. Se pensiamo che è difficile concentrarci e focalizzarci tra una partita e l’altra è meglio non scendere in campo".