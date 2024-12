Incassato il primo inaspettato ko europeo, l'Inter è chiamata a ripartire dalla capitale, dove questa sera scenderà in campo contro la Lazio di Marco Baroni, reduce da una vittoria in casa dell'Ajax che consegna ai biancocelesti il primo posto in solitaria nella classifica di Europa League. Ad attendere i campioni d'Italia è una sfida che Henrikh Mkhitaryan presenta a Inter TV così:

Vi stupisce vedere la Lazio così in alto?

"No, stupire no. Per come stanno giocando quest’anno meritano questa posizione in classifica ma secondo me è meglio parlare di noi, del nostro gioco e cosa dobbiamo fare questa sera per vincere questa partita perché sappiamo che è una gara difficile contro una squadra fortissima. Abbiamo analizzato come possiamo giocare, cosa possiamo fare e cosa non dobbiamo fare. Spero che giocheremo come sappiamo giocare".



Cosa serve per mantenere altissima la partita fino all’ultimo minuto?

"Ovviamente cercare di chiudere la partita prima possibile. Come ho detto sarà una gara difficile e sapendo le qualità della Lazio e dei suoi giocatori dobbiamo fare del nostro meglio per non farli arrivare a decidere la partita negli ultimi quindici minuti. Per ciò dobbiamo il nostro meglio cercando di vincere prima degli ultimi quindici minuti".



Tu li conosci bene, questa partita per la Lazio quanto può rappresentare un valore aggiunto?

"Sì, però giocare contro la Lazio giocando nella Roma è diverso di giocare contro la Lazio con l’Inter. Il tifo a Roma è sempre stato bello da parte dei giocatori romanisti come per quelli laziali quindi sarà un grande show stasera".

