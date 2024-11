Il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan commenta così ai microfoni di Inter TV il match vinto oggi dai nerazzurri per 1-0 contro il Venezia: “Ci siamo messi in difficoltà da soli, dobbiamo migliorare su questo aspetto perché una partita che poteva essere in discesa alla fine ce la siamo complicata. Su questo dobbiamo crescere. Sappiamo che dobbiamo andare piano, non si può vincere sempre facilmente 3-0 come magari dice qualcuno. Dobbiamo pensare a noi e continuare a lavorare. Ora giochiamo con i nostri tifosi, questo ci dà fiducia. Vogliamo rendere il nostro popolo orgoglioso, speriamo che ci sostengano in queste partite che per noi saranno molto importanti”.

Cosa manca alla squadra quest’anno? “Non riusciamo a chiudere le partite il prima possibile. Ciò rende le cose difficili, ma continuiamo a lavorare; questo è il percorso e nessuno ha mai detto che sarebbe stato facile".

Infine, un commento su Stankovic: “Gli ho fatto i complimenti, sono felice per la sua crescita e gli auguro il meglio”.