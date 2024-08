"Siamo felicissimi di iniziare questa stagione a casa, lo aspettavamo da due mesi. Speriamo di fare un a grande gara e vincere". Lo dice Henrikh Mkhitaryan, raggiunto da DAZN poco prima di Inter-Lecce.

Quanta voglia c'è di far parlare il campo?

"A Genova non abbiamo fatto una grande gara, purtroppo abbiamo pareggiato concedendo il rigore, ma questo è il calcio. Il giorno dopo volevamo giocare subito, oggi è il giorno per cambiare le cose".

Come hai visto Taremi?

"L'ho visto benissimo dal primo giorno: fuori dal campo è molto timido, ma dentro è un soldato. Vuole giocare fino alla fine, ha fatto vedere nelle amichevoli che è importante e ci farà vincere delle partite".