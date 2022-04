"Una squadra in salute, che fisicamente sta molto bene e che rispetto a qualche mese fa ha un atteggiamento decisamente più propositivo e coraggioso". Lorenzo Minotti, presente al Franchi per Fioretina-Udinese, parla così al Messaggero Veneto della squadra friulana che domenica incontrerà l'Inter.

Domani al Friuli arriva l’Inter. Marotta ha detto: 'Non siamo delusi, siamo arrabbiati'.

"L’Udinese in questo momento è uno dei peggiori avversari da affrontare per l’Inter perché sul piano fisico è una delle squadre che meglio può tenere testa ai nerazzurri. L’incognita, per Cioffi, sarà disputare la quinta gara nell’arco di due settimane. Però è anche vero che la vittoria di Firenze può aver dato fiducia ed entusiasmo. Per l’Udinese battere l’Inter significherebbe mettersi una bella medaglia al petto".