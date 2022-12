La svolta del Mondiale di Lautaro Martinez potrebbe essere arrivata venerdì scorso, nel momento esatto in cui l'attaccante interista ha trasformato il calcio di rigore decisivo che ha permesso all'Argentina di battere l'Olanda e volare in semifinale. A pensarlo è Lorenzo Minotti, ex difensore del Parma: "E' come se avesse sbloccato la situazione - le sue parole a Sky Sport -. In Qatar è partito segnando due gol all’Arabia Saudita, poi annullati per due offside millimetrici: li si è un po' incartato".