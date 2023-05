Minacce neanche troppo velate quelle rivolte a Federico Dimarco dopo i festeggiamenti dell'esterno nerazzurro, a quanto pare non andati giù ad alcuni tifosi della Milano rossonera, 'offesa' per via del coro intonato dal 32 dell'Inter a fine Inter-Milan della semifinale di ritorno di Champions di martedì scorso. "Dimarco pensa a giocare... o la lingua te la facciamo ingoiare" si legge in uno striscione appeso, presumibilmente, sotto casa del giocatore.

Di Marco non lo avevano avvertito bene degli accordi presi tra le 2 curve, mi sa … pic.twitter.com/2EhyCX1Soi — @Red&BlackCasciavit ❤️ (@RBlackboston) May 18, 2023