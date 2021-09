Milito: “Champions speciale. Lautaro? Un’emozione vederlo giocare queste gare”

Ai microfoni di Prime Video, il Principe parla dell'oggi ma non dimentica l'anno del Triplete

"Emozionatissimo per essere di nuovo qui a San Siro dopo tanti anni. La Champions è speciale, mi sento fortunato ad averla vinta al primo anno nell'Inter. Fu un percorso durissimo, ma ci ha fatto godere tanto e a distanza di tanti anni ancora lo ricordiamo". Esordisce così Diego Milito ai microfoni di Prime Video. "l'ultima di Ancelotti in Champions contro l'Inter? Ricordo benissimo, quando era al Chelsea negli ottavi del 2009/2010. Facemmo due grandi partite, specie quella di Stamford Bridge: giocammo da squadra in un campo difficilissimo".