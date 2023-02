Nel Matchday Programme pubblicato oggi dall'Inter, c'è anche una breve intervista a Diego Alberto Milito che ovvviamente parla del percorso dei nerazzurri in Champions League: "La squadra ha fatto un ottimo girone contro avversari molto forti. Sicuramente questo può dare una spinta in più. Contro il Porto sarà dura, conteranno i dettagli ma l'Inter può fare un'ottima gara".

Infine, un pensiero dedicato ai tifosi interisti: "Li ringrazierò sempre per quello che mi hanno dato, perché per me è un'emozione che durerà per tutta la vita".