Un assurdo pensare ad una Lazio da Scudetto? Dopo la quaterna rifilata al Milan, Sergej Milinkovic-Savic apre le porte a questa eventualità ai microfoni di DAZN: "Perché no? Se abbiamo fatto una partita come quella di questa sera contro i campioni d'Italia, perché no", le parole del centrocampista serbo dopo la partita dell'Olimpico.