A poche ore dalla sfida tra Italia e Ucraina, Adidas ha vestito Milano d'Azzurro nel corso della giornata di ieri, coinvolgendo i milanesi in una sorta di countdown di avvicinamento alla gara. Il clou è arrivato in serata, quando lo skyline milanese è stato illuminato dalle enormi proiezioni dei volti dei calciatori Azzurri.

Dai Navigli alle Colonne di San Francesco, fino in PIazza Gae Aulenti, ecco spuntare improvvisamente i volti, imponenti e rassicuranti al tempo stesso, di Capitan Ciro Immobile, di Federico Dimarco, Gigio Donnarumma, Bryan Cristante e Giacomo Raspadori sulle facciate di una città che in parte stava per addormentarsi e in parte era già pronta a rimettersi in moto.