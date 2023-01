Nel corso di una lunga intervista rilasciata al sito Il Posticipo, Mauro Milanese analizza la sfida tra Cremonese e Inter, sue due ex squadre: "La Cremonese ha perso a San Siro all'andata ed è l'unica squadra che non ha ancora vinto, anche per questa ragione è ultima. Le serve un'impresa per salvarsi. L'Inter è caduta contro l'Empoli, è stato un brutto passo falso. Mi aspettavo una vittoria nell'ultimo turno, invece ho visto tanti calciatori nerazzurri sottotono. Il Napoli ha un vantaggio importante su tutte le altre per lo scudetto. Champions League a rischio? La classifica è corta, ci sono cinque squadre per tre posti. Quando perdi così anziché pensare allo Scudetto è meglio cominciare a guardarsi alle spalle. Sono convinto che l'Inter arriverà tra le prime quattro. Con questa classifica però è tutto ancora possibile".