A pochi minuti dal calcio d'inizio della partita di Empoli, il nuovo esterno del Milan Kyle Walker presenta così il match coi toscani ai microfoni di DAZN: "Questa è la mia prima trasferta in campionato per questo grande club. Veniamo dalla vittoria in Coppa, questa è una partita complessa e differente. Sono contento di essere qua, sono felice di giocare. Ho giocato contro Inter e Roma, oggi sarà un test differente. Cercherò di dare il massimo”.