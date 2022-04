Dopo la vittoria contro il Genoa, Fikayo Tomori, difensore del Milan, parlando ai microfoni di DAZN ha spiegato cosa deve fare la squadra rossonera per ambire fino alla fine alla conquista dello Scudetto: "Dobbiamo focalizzarci solo su di noi e pensare al nostro gioco. Siamo primi in classifica, anche se l'Inter ha una partita in meno. Dobbiamo continuare così".