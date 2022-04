Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club della lotta scudetto e commentato il primo posto in classifica dei rossoneri quando all'appello mancano solo 8 giornate. "Questa stagione è importante, siamo in una posizione molto buona ma dobbiamo continuare, alzare il livello per fare qualcosa di eccezionale - le sue parole-. Siamo tranquilli ma eccitati. Stiamo giocando con fiducia, con calma. Stiamo vivendo un bel momento, dobbiamo continuare".