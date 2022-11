Il testa a testa con l'Inter nel rush finale dello scorso campionato ha avuto un punto di svolta favorevole per il Milan, secondo Fikayo Tomori, che ha identificato il momento preciso in cui la squadra di Pioli ha cominciato a credere di poter vincere lo scudetto: "Dopo la partita contro la Lazio è scattato qualcosa in noi, lì abbiamo capito che sì, potevamo vincerlo - le parole dell'inglese a StarCasinòSport -. Il segreto di questo Milan è la fame, la voglia di aiutarsi sempre e vincere tutti insieme".