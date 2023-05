Intervistato da CBS Sports Golazo, Fikayo Tomori spiega cosa non è andato per il Milan nel primo dei due euroderby perso 0-2 contro l'Inter: "Penso che il primo tempo o i primi 20 minuti hanno indirizzato la partita. Non siamo stati abbastanza svelti a entrare nella gara, abbiamo permesso all'Inter di arrivare per prima sulle seconde palle e di vincere i duelli. Anche quando la partita è iniziata, era difficile pronosticare che saremmo stati sotto dopo 15-20 minuti.

Siamo delusi perché avremmo voluto un risultato positivo in vista del ritorno, ma sappiamo che possiamo giocare meglio. Dobbiamo prepararci alla partita di ritorno sapendo che abbiamo avuto tante mezze palle gol e che se riusciremo a concretizzarle o se ne creeremo di migliori potremo fare gol".