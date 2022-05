Messo in bacheca lo scudetto, il primo da presidente del Milan, Paolo Scaroni esulta per aver raggiunto il traguardo riuscendo nell'impresa di vincere tenendo il bilancio in ordine: "Non ho visto il minimo tentennamento sui no ai rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu - dice il numero uno dei rossoneri al Corriere della Sera -. La sostenibilità è una rotta da cui non si transige, ed è quella che mi faceva dire che volevo arrivare quarto, il minimo per mantenerla".