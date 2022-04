Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Torino, l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha speso parole importanti per il difensore granata Gleison Bremer, obiettivo di mercato non troppo celatop dell'Inter: "Bremer è uno dei difensori più forti del campionato italiano. Domani affronterà Giroud, che è uno degli attaccanti più forti del campionato italiano", ha concluso.