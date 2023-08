Toccherà al Milan chiudere il quadro della prima giornata del campionato di Serie A nel match di lunedì sera contro il Bologna al Dall'Ara. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico rossonero Stefano Pioli si è soffermato tra le altre cose anche sui possibili sviluppi del campionato e sulle favorite per lo Scudetto: "Ieri ho visto le prime partite: il calcio è sempre in evoluzione e ci aspettiamo sempre cose nuove. Gli allenatori italiani son sempre pronti a variare tanto. Anche noi potremmo proporre qualcosa di diverso. Le prime quattro posizioni sono sempre state combattute da 5-6 squadre e non credo cambierà tanto quest'anno".