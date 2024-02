Il Milan ha gli stessi punti dell'anno dello Scudetto, dunque è l'Inter che sta facendo la differenza? Questa una delle domande poste da DAZN al tecnico rossonero Stefano Pioli dopo la vittoria per 1-0 sul Napoli: "Non so se è il massimo che potevamo fare, sicuramente ultimamente stiamo facendo bene - ha esordito -. L'Inter sta facendo un campionato incredibile e noi cerchiamo di vincere ogni partita. Pensiamo alle prossime, ora viene l'Europa League e dovremo essere bravi a fare bene sia in coppa che in campionato", ha concluso.