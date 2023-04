Per Stefano Pioli, trovare una rotta diversa con il suo Milan in campionato "non è importante, di più. Di queste otto partite mancanti, cinque sono a San Siro. Possiamo finire bene il campionato per le qualità che abbiamo, il nostro è un gruppo forte. Com'è l'ambiente per la semifinale? La Champions l'abbiamo chiusa in una stanza blindata, ora riguarda il campionato. Dobbiamo spingere tanto, non vogliamo questa posizione in classifica".

Domani alle 18 la sfida contro il Lecce, ma nella conferenza stampa della vigilia si parla anche di Inter: "La Champions arriverà e poi la affronteremo al massimo - replica il tecnico -. Le situazioni degli altri non posso commentarle, ma conosco bene le nostre". Un commento anche sulla classifica della Juventus: "Possiamo rimanere concentrati sulle cose che possiamo controllare. La Juve non ci condiziona. Certo, prima ci sarà una classifica definitiva meglio è per tutti".