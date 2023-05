Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo il successo sulla Lazio: "L'Inter è una grande squadra, non credo che siamo favoriti ma questo non ci interessa tanto. Ci godremo tutto ciò che ci gira intorno fino alle 20:59 di mercoledì e poi sparare tutto quello che abbiamo. Dobbiamo sentire questa eccitazione per il derby. Il sogno ce l'abbiamo e sarebbe bello conquistarlo".

Su Leao: "Se Rafa non stava al 100% l'avrei schierato? Rispetto il vostro lavoro, ma assolutamente Rafa stava benissimo e poi può succedere. Ma non ho messo in campo un giocatore non in condizione. Rafa stava benissimo. Speriamo non sia niente di grave. Spero che giochi mercoledì".