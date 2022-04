"Io credo che tutte e tre le partite siano trappole. Che le tre in testa siano più forti di tutte". Mario Sconcerti non ha dubbi quando si tratta di inquadrare gli impegni del weekend che attendono Milan, Napoli e Inter contro Torino, Fiorentina ed Hellas Verona. "La più complicata è il Milan che va a Torino - dice il giornalista su TMW Radio -. Pioli torna al centrocampo che a me piace di più, quello fisico. La Fiorentina farà una buona partita a Napoli, mi aspetto anche che tenga più la palla. La più equilibrata da un punto di vista di ritmo è Inter-Verona, forse è questa la vera trappola".