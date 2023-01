Intervistato da DAZN al termine di Milan-Sassuolo 2-5, Olivier Giroud ha provato a spiegare il calo di rendimento di quest'inizio 2023: "Abbiamo perso solidità, che era la nostra forza. Abbiamo subito pochi gol, non voglio parlare dei giocatori che mancano, ma è vero che quelli disponibili devono dare di più, anche io. Abbiamo la possibilità di rialzare il livello con l'Inter (domenica prossima a San Siro, ndr) e in Champions spero che faremo meglio. Dobbiamo stare uniti in questo momento difficile - ha spiegato l'attaccante francese -.