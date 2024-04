L'ad del Milan Giorgio Furlani, ospite di DAZN, ha commentato il momento dei rossoneri a pochi giorni dal ritorno di Europa League e dal derby: "Stiamo facendo bene, abbiamo 12 punti in più dell'anno scorso. E' chiaro che ogni stagione la iniziamo per vincere le competizioni. La filosofia è migliorare la squadra. Quest'anno sarà un lavoro più leggero e più mirato perché le basi ci sono. Non è giusto dire che puntiamo più sui giovani, noi ci basiamo su vari criteri per i potenziali acquisti".

Su San Siro: "Io avevo l'abbonamento con mio papà. San Siro è un posto speciale e anche i tifosi di calcio nel mondo ti dicono che San Siro è nei top 5 stadi al mondo. Lo stadio è un motore per creare risorse che vengono reinvestite nel calcio e oggi San Siro è un prodotto datato".

Sul derby: "Lo giocheremo a mille, sappiamo come andrà a finire questa Serie A, ma è sempre un derby".