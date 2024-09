Nel giro di pochi giorni, la situazione di Paulo Fonseca al Milan si è completamente ribaltata: le vittorie nel derby e contro il Lecce, che hanno portato momentaneamente i rossoneri al vertice della classifica, hanno rinsaldato la posizione del tecnico portoghese. Che ai microfoni di Sky Sport ammette che solo due settimane fa questa situazione non riusciva a immaginarla: "No, dopo le prime due partite non me lo aspettavo. Ma il calcio è questo, le cose cambiano in un senso o nell'altro anche in 90 minuti. È stato importante vincere dopo il derby, era troppo importante. Abbiamo festeggiato e tornare alla realtà non era semplice, ma i miei giocatori lo hanno capito bene".

Passando dalla postazione di Milan TV ha aggiunto: "Il derby è stato importantissimo per portare grande fiducia a tutti. Anche i tifosi ora credono di più nella squadra, anche stasera sono stati fantastici".