"Non partiamo favoriti, questa è l'unica cosa per cui la sfida di domani e il derby di settembre sono simili". Paulo Fonseca prova a caricare così il suo Milan alla vigilia del match di Champions League in programma domani a Madrid contro il Real. "Speriamo di essere all'altezza di questa grande sfida. L'abbiamo preparata in modo diverso dalle altre, per affrontare giocatori diversi con una strategia differente. Se firmerei per il pareggio? Cerco di trasmettere sempre la voglia di vincere, e domani non sarà diverso. Anche se il Real è una grandissima squadra, la grande favorita per la vittoria finale", ha proseguito il tecnico portoghese.

Fonseca ha anche annunciato la presenza di Rafa Leao dal primo minuto: "Rafa partirà dall'inizio e mi aspetto che possa essere decisivo. Normale che si discuta tanto di questo, ma io so che cosa è importante per me e la squadra".