Arriva ai microfoni di DAZN anche l'allenatore del Milan Sergio Conceiçao, anche lui pronto a chiarire quanto avvenuto a fine partita contro il Parma con Davide Calabria: "Delle volte con questa adrenalina che si crea... Si vive con passione questo sport. Sono cose che per me vanno bene, perché era una situazione della partita. Come con i figli: se c’è un comportamento non corretto si fa notare. Poi i giocatori sanno che io li proteggerò sempre".

Pecca della giornata, l'ammonizione di Youssuf Fofana che gli costerà il derby per squalifica? "Se l'ho consolato? Sì, era dispiaciuto perché perderà una partita importante. Sono stato io il colpevole per averlo messo in campo. Per i tifosi i tre punti nel derby sono molto importanti, però per me sono gli stessi tre punti. Non posso pensare troppo avanti, dovevo pensare alla gara di oggi se no avrei perso l'una e l'altra. E io non voglio".