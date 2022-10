L'avvio in campionato a rilento della Fiorentina, che ha cinque punti in meno rispetto alla passata stagione dopo le prime dieci giornate, è da imputare principalmente all'impegno europeo che, evidentemente, sta togliendo energie mentali e fisiche al gruppo di Vincenzo Italiano. Ne è convinto Michele Serena, ex difensore dei viola: "Se le dichiarazioni sul gruppo sono vere, sarebbe meglio un bagno di umiltà, guardandosi in faccia e parlando, come ha fatto l’Inter per esempio - le sue parole a Radio Bruno -. Non penso che la Fiorentina punterà tutto sulla Conference, tutti vanno sempre in campo per vincere, qualsiasi sia la competizione. Penso però che la gestione della partita europea infrasettimanale, che mancava da tanto tempo a Firenze, abbia creato qualche grattacapo in più. Guardare la classifica sotto mi pare eccessivo, la Fiorentina è ben di più".