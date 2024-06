Tanner Tessmann fa gola a mezza Serie A. Il quotidiano La Nuova di Venezia e Mestre offre aggiornamenti sulla situazione del nazionale olimpico statunitense, nel mirino dell'Inter ma non solo: il giocatore è sui taccuini di club come Fiorentina, Bologna, Torino, Atalanta, Como e Parma, tutte società ingolosite da quel contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Ma la preferenza del club arancioneroverde andrebbe comunque all'Inter, in quanto offre la possibilità di tenere il giocatore in prestito per questa stagione. La soluzione, però, non convince del tutto il diretto interessato.

Il ds del Venezia Filippo Antonelli, intanto, continua a spingere per Gaetano Oristanio, proseguendo una trattativa anche separata rispetto a quella per Tessmann. Il Venezia, però, deve battere la concorrenza del Genoa. La valutazione dell’attaccante nell'ultimo anno a Cagliari è di circa 5 milioni di euro.