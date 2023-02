Lionel Messi non ricorda con precisione fotografica gli attimi più folli della sua leggendaria carriera, ovvero quelli della finale di Coppa del Mondo in cui la Francia ha rischiato di beffare l'Argentina al tramonto dei tempi supplementari ma è stata stoppata da una parata prodigiosa del Dibu Martinez su Kolo Muani . "Penso che abbiamo fatto una partita fantastica - ha detto la Pulce a Olé -. Non era la prima volta e non ci ha sorpreso, ma è stato importante perché si trattava di una finale di Coppa del Mondo, per di più contro la Francia.

La parata di Dibu? In verità, è stato tutto così veloce che in quel momento non l'ho vissuta come realmente è stata perché poi c'è stato subito il contrattacco che si è concluso con il colpo di testa di Lautaro. Ho sofferto di più dopo aver visto i video che in quel momento preciso, è stato tutto troppo veloce che non ho avuto il tempo di realizzare. Solo dopo mi sono reso conto di quella parata".