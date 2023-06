Mercoledì 7 giugno a San Siro si terrà la sesta edizione del 'Charity Derby', la partita di beneficenza organizzata dall’Associazione sportiva no profit “In campo con il Cuore”, che dal 2014 si occupa di donare e installare defibrillatori salvavita nella città di Milano e formare sull’importanza della cardio-protezione. Un evento che permette di fare del bene, realizzando il sogno di qualunque amante del calcio: quello di giocare una partita sotto i riflettori del Meazza.

Le due squadre saranno composte, in totale, da 30 giocatori, che saranno selezionati tramite una campagna di aste benefiche disponibili su CharityStars, partner ufficiale dell’evento. I giocatori, provenienti da tutto il mondo, scenderanno in campo nella “scala del calcio” (11 titolari e 4 riserve per ciascuna squadra): indosseranno i colori delle due squadre storiche meneghine provando le emozioni al cardiopalma del giorno della partita, come veri professionisti. Le squadre, inoltre, saranno guidate da due allenatori d’eccezione, nonché vecchie glorie del calcio italiano: Angelo Carbone, che guiderà la squadra rossonera, ed Evaristo Beccalossi, che guiderà la squadra nerazzurra.