Partita da subentrante per Marcelo Brozovic ieri sera con il Porto, gara durante la quale il croato, ancora lontano dai livelli ai quali ci ha abituato, ha fornito alla squadra un cambio passo e una scossa che ha portato al gol finale di Lukaku. Sul centrocampista interista si esprime ancora una volta il direttore Enrico Mentana, noto tifoso interista. "A tutti i tifosi dell'Inter. Se sentite ancora qualcuno che parla di cessione di Brozovic per favore compatitelo anche per me, perché non ama né l'Inter né il calcio" ha scritto su Facebook.