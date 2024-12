L'ex attaccante Alessandro Melli, tra i grandi artefici del 'miracolo' Parma negli anni '90, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva a News.Superscommesse.it condividendo le proprie opinioni sui gialloblu e su tante altre protagoniste del campionato. In questo estratto, il pensiero di Melli sulle favorite alla vittoria del tricolore: "Vedo leggermente favorito il Napoli, anche se l'Inter sarà lì a lottare ad armi pari. Se lo giocheranno loro due, secondo me. Può darsi che, quest'anno, la concentrazione per la squadra di Simone Inzaghi sia più rivolta alla Champions League, mentre il Napoli non ha l'assillo di dover portare risultati dalle gare delle coppe europee. Inconsciamente, l'Inter potrebbe rischiare di sentirsi più appagata in ottica campionato rispetto al Napoli, anche per essere riuscito a vincerlo nell'ultima stagione. Volendo rapportare in numeri, dico 51% in favore del Napoli e 49% per l'Inter. È ancora lunghissima".

Non manca un riferimento anche all'Atalanta: "Personalmente, ho una venerazione per Gian Piero Gasperini, per cui vorrei che fosse l'Atalanta a vincere il campionato. Se lo meriterebbe ampiamente, per il lavoro che ha svolto e per i risultati ottenuti negli ultimi anni, oltre che per il gioco espresso ad alti livelli in più occasioni".