Dopo la grande festa per la vittoria dello Scudetto del basket grazie al successo in gara sei sulla Virtus Bologna, il coach dell'Olimpia Milano Ettore Messina si esibisce in una bella finta in conferenza stampa a domanda sul derby tra lui, tifoso milanista, e Nicolò Melli, sostenitore dell'Inter, a proposito dello Scudetto del calcio vinto dai rossoneri: "Se non rimpiango di avergli fatto vincere lo Scudetto nel nostro derby? No, no. Nicolò è stato fantastico, assolutamente".