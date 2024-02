In occasione di Roma-Inter, valevole per la 24esima giornata di Serie A, gli Inter Club hanno avuto la grande opportunità di incontrare da vicino i calciatori della prima Squadra grazie al Meet&Greet organizzato dal Centro Coordinamento che ha coinvolto circa 40 giovani soci. Alla sessione di fotografie e autografi - si legge sul sito del club milanese à hanno preso parte Yann Bisseck, Stefan de Vrij e Denzel Dumfries che hanno condiviso con i presenti la passione nerazzurra. Alla serata speciale erano presenti 40 Club sui 50 localizzati in tutta la Regione Lazio, tra cui il club più numeroso al mondo, ovvero il "Belli de Roma" che conta oltre 3500 iscritti.

Il territorio laziale quest'anno è quello che ha avuto la crescita percentuale di soci maggiore. Un amore viscerale per l'Inter che continua a generare un tifo unico e che si tramanda di famiglia in famiglia.