Intervistato dal Giornale di Puglia, Sandro Mazzola parla dell'Inter di oggi esprimendo i suoi interrogativi: "Seguo l’Inter e la seguirò sempre, anche se non capisco come si possa avere una squadra che un giorno è bella da vedere e la domenica successiva stenti a riconoscerla… Non riesco a capirla. Forse bisognerebbe lavorare più sulla testa. Anche se all’Inter è facile che scocchi la scintilla e la stagione ti cambi da una partita all’altra. Se tornerà ad essere la Grande Inter? L'Inter è e sarà sempre grande".