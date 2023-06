In occasione della finale di Champions League tra Manchester City e Inter, ATM predispone il potenzialmento di alcune linee per agevolare gli spostamenti dei tifosi da e per lo stadio di San Siro, dove sarà allestito un maxischermo per 45mila persone. Dal pomeriggio le metropolitane potrebbero essere più frequentate del solito, con gruppi di tifosi in viaggio dal centro verso lo stadio. La linea M5 è potenziata durante gli spostamenti dei tifosi e chiude più tardi.

Gli ultimi treni partono dai capolinea di San Siro e Bignami all’1:30. Anche su M1 viaggiano treni aggiuntivi. Chiuderanno al solito orario le linee M1, M2 e M3: dopo la chiusura, i treni sono sostituiti dai bus NM1, NM2 e NM3.