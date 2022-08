Venti tifosi vip della Serie A hanno espresso ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni il loro parere sul campionato che sta per iniziare. Per l'Inter, si espone il cantante Max Pezzali: "Quali rivali temo? La Juventus si è rinforzata tantissimo, soprattutto Angel Di Maria e Paul Pogba mi spaventano anche se quest'ultimo per l'infortunio non può partecipare all'inizio del campionato. E poi il Milan resta temibile. E occhio alla Roma di José Mourinho e Paulo Dybala: l'entusiasmo è dalla loro parte. L'Inter si è rafforzata con l'arrivo di Romelu Lukaku, che è la notizia più bella dell'estate. Speriamo non ci siano cessioni".