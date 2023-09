Per mettere la Juventus tra le candidate principali allo scudetto occorrerà aspettare il trittico di ottobre che prevede le sfide con Atalanta, Torino e Milan. A dirlo è Massimo Mauro, che vede una favorita su tutte nella corsa al tricolore: "Al momento l'Inter è un gradino sopra le altre, va detto.- le sue parole alla Gazzetta dello Sport -. Hanno una rosa meravigliosa, una forte base italiana e la consapevolezza di chi ha giocato una finale di Champions. Il fatto di non aver le coppe può diventare un vantaggio per Allegri, ma l’Inter mi pare abbia la continuità delle grandi per gestire.

E soprattutto, ha comprato giocatori che devono ancora affermarsi e hanno fame, come Thuram. Mi sembra l’abbia capito anche la Juve".