>Come ufficializzato dalla FIFA, il primo Mundial de Clubes si disputerà al termine della stagione 2024-2025, tra il 15 giugno al 13 luglio, con 32 squadre partecipanti provenienti da ogni continente, compresa l'Inter. Un torneo che appesantirà ulteriormente il calendario del calcio già congestionato che ha portato FIFPRO ad alzare la voce parlando di mancata salvaguardia dei calciatori, spremuti tra club e Nazionali. C'è chi, invece, è favorevole a questa idea di un Mondiale allargato per club promossa dal presidente FiFA Gianni Infantino, ovvero Lothar Matthaus: "'Quando ero in attività, giocavo 55-60 partite intere ogni anno e non piangevo mai. Datemi più partite, rendetemi felice", ha commentato il Pallone d'Oro 1990 a Sky Sports News.