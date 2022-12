"Ranieri sarà la scelta giusta, sa il fatto suo. La società ha accolto i segnali del tifo rossoblù, è da sottolineare. Nessuno si sarebbe aspettato un Cagliari così in basso. Non c’è stato spirito di sacrificio e voglia di ‘fare squadra’. Claudio ha idee diverse dal predecessore Liverani, avrà già visionato la rosa e capito dove poter intervenire a gennaio". Parole di Gianfranco Matteoli, ex capitano del Cagliari, nonché ex giocatore di Claudio Ranieri nell'ultimo anno della prima parentesi sarda dell'ex allenatore nerazzurro.