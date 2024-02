"Una giornata molto triste. Una notizia del genere è pesante. Abbiamo condiviso tanti bellissimi momenti. Risate, ma anche momenti seri. Un ragazzo veramente seria. Al mio compleanno mi mandava sempre gli auguri, magari me ne dimenticavo io... Era una persona che teneva molto alle amicizie. La notizia di stamattina è stata veramente una brutta botta". Così Gianfranco Matteoli esprime tutta la sua tristezza ricordando Andreas Brehme ai microfoni di Radio Tv Serie A.

"Abbiamo vinto uno scudetto e altri trofei - dice Matteoli -. Vi racconto un aneddoto non calcistico, però. Quando arrivarono lui e Matthaus mi chiamarono in camera, aprirono un armadio che era pieno di birre. Avevano fatto mettere il ghiaccio nella vasca da bagno per metterle in fresco. Ogni sera andavamo a bere una birra da loro e così siamo diventati amici".

Tecnicamente, poi, il giocatore tedesco era un fuoriclasse. "Brehme non sapevi di che piede fosse. Ci scherzavamo anche noi. Lui rideva. Aveva una qualità rarissima per un calciatore", aggiunge ancora Matteoli.