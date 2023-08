C'è una logica nella decisione di Gianluca Scamacca di provare a ritrovare se stesso all'Atalanta, dopo la deludente stagione con il West Ham, anziché rischiare di perdersi definitivamente all'Inter. A dirlo è Alessandro Matri, ex attaccante di Milan e Juve: "Ha rinunciato alla Champions per andare da Gasperini, una scelta di un giocatore che ha voglia di rimettersi in discussione - le sue parole a DAZN -. A Bergamo può avere più minutaggio di quello che avrebbe avuto a Milano".