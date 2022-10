Alessandro Matri, negli studi DAZN, ha parlato di Lautaro Martinez dopo la grande prova fornita dal numero 10 dell'Inter al Franchi contro la Fiorentina. "La garra è una delle sue caratteristiche - le sue parole -. E' carismatico, non ancora ai livelli di Tevez, però ci può arrivare. Gli manca ancora un po' ci continuità: in alcune partite è assente, deve dare qualcosa in più caratterialmente in quelle situazioni. Quello che gli si chiede è dare continuità nel numero di gol, però da qualche stagione sta aumentando".