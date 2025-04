"La grande differenza l'ha fatta l'aspetto mentale. La sconfitta di Bologna ha pesato tanto, ad inizio partita l'Inter ha fatto bene. Non ho visto stanchezza nei primi 20', anche perché Milan e Inter hanno fatto più o meno le stesse partite". Così Alessandro Matri analizza dagli studi di Mediaset la prova offerta dai nerazzurri nel derby di ieri. "La differenza grande l'ha fatta l'approccio, il punto di vista mentale e credo si debba lavorare su questo. Sei ancora in corsa per due grandi obiettivi, la squadra è forte. Ma bisogna recuperare quei giocatori come Taremi o Frattesi che stanno facendo fatica, sfruttare tutto il gruppo e rendere tutti importanti".

"L'Inter dipende tanto da Lautaro e Thuram - prosegue Matri -, l'assenza di uno dei due pesa, così come quella di Calhanoglu sul gioco della squadra. Su Taremi c'erano aspettative alte, ma non ha ancora inciso. Lo vedo anche goffo nei movimenti, in difficoltà. Sembrava avesse ingranato Arnautovic, ma ha avuto problemi alla schiena".